A crónica do Gil Vicente-Sp. Braga, 3-3: Um espetacular jogo de futebol aquático Rivais minhotos meteram água, mas valeu pelo vira do Sp. Braga, com 10, e pela crença gilista até ao final