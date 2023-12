Ainda o bate-boca entre Sérgio Conceição e Hugo Viana: Conselho de Disciplina "aguarda esclarecimentos"

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já passou a 'fatura' do clássico, com multas pesadas quer para Sporting como para FC Porto, devido ao comportamento dos seus adeptos, mas ainda está por decidir outro momento quente do jogo: o 'bate-boca' entre Sérgio Conceição e Hugo Viana, mal soou o apito final, junto ao túnel de acesso aos balneários.Como se percebe pelo mapa de castigos, divulgado esta quinta-feira, o CD especificou os nomes do técnico dos dragões e o diretor para o futebol dos leões e sublinha que "aguarda esclarecimentos" em relação ao sucedido.Por outro lado, o órgão disciplinar da FPF também aguarda esclarecimentos num outro processo, distinto e não especificado, que envolve o Sporting.