Árbitro e VAR do Famalicão-FC Porto de fora das nomeações para a 13.ª jornada da Liga Betclic

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira os árbitros nomeados para arbitrarem os jogos da ronda 13 da Liga Betclic, que arranca esta sexta-feira, com o Vizela-Sp. Braga, às 15h30, e, mais tarde, com o Benfica-Farense, pelas 18 horas.Em comparação com as nomeações da jornada anterior, de notar as ausências de António Nobre e Rui Costa, árbitro e VAR, respetivamente, do Famalicão-FC Porto.Árbitro: Cláudio PereiraAssiatentes: Tiago Costa e André Almeida4. árbitro: João AfonsoVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Nuno Pires4. árbitro: Gonçalo NevesVAR: Tiago MartinsAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Hugo Ribeiro e José Mira4. árbitro: Halim ShirzadVAR: Manuel OliveiraAVAR: Hugo SantosÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4. árbitro: José BessaVAR: Hugo MiguelAVAR: Hugo SantosÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro4. árbitro: Márcio TorresVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Nélson Pereira4. árbitro: Carlos TeixeiraVAR: Hugo MiguelAVAR: Francisco PereiraÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Vasco Marques e Luís Viegas4. árbitro: Diogo RosaVAR: Bruno CostaAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Fábio Silva e José Pereira4. árbitro: Vítor FerreiraVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Pedro Felisberto e Hugo Coimbra4. árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Nuno AlmeidaAVAR: André CamposÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4. árbitro: Fábio MonteiroVAR: Manuel OliveiraAVAR: Hugo SantosÁrbitro: David SilvaAssistentes: Nuno Eiras e Nelson Cunha4. árbitro: André CostaVAR: Manuel MotaAVAR: Pedro FerreiraÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Nuno Manso e Jorge Fernandes4. árbitro: Andreia SousaVAR: Catarina CamposAVAR: Rui SoaresÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: André Dias e Sérgio Jesus4. árbitro: Carlos MartinsVAR: Bruno VieiraAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4. árbitro: Rúben SilvaVAR: Tiago MartinsAVAR: Diogo RosaÁrbitro: Pedro RamalhoAssistentes: Vanessa Gomes e Jonathan Babo4. árbitro: João PintoVAR: Ricardo BaixinhoAVAR: Diogo PereiraÁrbitro: Sérgio GuelhoAssistentes: Cátia Tavares e Pedro Sousa4. árbitro: José RodriguesVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Miguel FonsecaAssistentes: João Martins e Ricardo Carreira4. árbitro: Fá SanháVAR: Rui SilvaAVAR: Luís CostaÁrbitro: Flávio DuarteAssistentes: Vitor Aires e André Botelho4. árbitro: Tiago NevesVAR: Nuno AlmeidaAVAR: Rui Teixeira