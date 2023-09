Árbitros não concordam com períodos de compensação muito alargados

Os árbitros portugueses estiveram reunidos de urgência esta semana, no Luso, e debateram os últimos acontecimentos polémicos do futebol português, noticiou a CMTV.confirmou que um dos temas que não agrada aos juízes é o tempo de compensação dado nos jogos desta época, pois consideram que estão a jogar-se minutos a mais. A colocação errada das linhas de fora-de-jogo e as falhas de comunicação no Estádio do Dragão durante o FC Porto-Arouca também foram assuntos tratados.A chamada para esta reunião, por parte dos responsáveis pela arbitragem, não teve caráter obrigatório. Alguns dos árbitros que apitam nas Ligas profissionais não foram ao Luso mas entretanto foram todos convocados para nova reunião, na próxima semana, esta obrigatória.