Artur Soares Dias substituído à última hora no VAR do Vizela-Moreirense: árbitro ficou preso no trânsito

Artur Soares Dias e Paulo Soares estavam indicados para as funções de VAR e AVAR do Vizela-Moreirense, da 15.ª jornada da Betclic, mas ambos foram substituídos na ficha de jogo à última hora.

Durante a transmissão da partida, a Sport TV justificou a mudança com o facto de os dois árbitros terem ficado presos no trânsito, na A1, quando se dirigiam para a Cidade do Futebol. O sucedido impediu Soares Dias e Paulo Soares de chegarem a tempo do arranque da partida e foram substituídos por Hugo Miguel (VAR) e Hugo Ribeiro (AVAR).