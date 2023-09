Schmidt diz que "se é falta tem de ser expulsão"; Conceição aponta ao lance de Trubin e Taremi: o que foi dito na conferência

há 13 min 23:05

Sérgio Conceição: «Ficámos reduzidos a 10 elementos, jogámos a partir daí contra muitos mais»

Análise ao jogo e à arbitragem...



"Em relação ao jogo, acho que iniciámos muito bem. Estrategicamente tínhamos preparado o jogo da forma que jogámos nos primeiros minutos, o Benfica não conseguiu criar perigo. Ficámos reduzidos a 10 elementos, jogámos a partir daí contra muitos mais, e mesmo assim chegámos ao intervalo com situações mais flagrantes para estar em vantagem. Na 2.ª parte, algum desgaste da equipa, algo completamente compreensível porque fizeram um trabalho muitíssimo bom naquilo que foi o espírito que tivemos no jogo, ao limitar ao máximo aqueles que eram alguns dos pontos fortes de uma equipa que é campeã nacional. Por tudo o que foi o jogo, pelo esforço dos jogadores, pelas incidências do próprio jogo... Quando o critério é igual há erros e é normal. Eu cometo erros, os meus jogadores também, os adversários também. No jogo do Dragão no ano passado, o Eustáquio é expulso por um pisão, mas o Galeno hoje leva um pisão também... O Fábio Cardoso toca na bola e depois toca no jogador. Compreenderia sim o penálti do Trubin, num lance também salta, toca na bola e depois toca no Taremi. Estamos preparados para este Benfica, para todos os adversários. Faltam 27 jogos e estamos preparados para situações que nos têm sido desfavoráveis, apesar de, com certeza, também termos sido beneficiados em algumas ocasiões. Lamento, porque nestes jogos era importante saírmos com uma vitória, até porque a merecíamos pela forma como entrámos, como preparámos o jogo. Mesmo os jogadores que se estrearam num clássico, deram resposta muito positiva. Sei que isto custa a mim, aos adeptos... Mas acho que ganhámos muito mais hoje do que perdemos, sinceramente".