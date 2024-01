Benfica volta a jogar na 2.ª feira: definidos mais cinco horários de jogos da Liga Betclic

Fruto da derrota com o Estoril na segunda meia-final da Allianz Cup, o Benfica voltará a jogar na Liga Betclic já na próxima segunda-feira (29 janeiro), no terreno do Estrela da Amadora, às 18h45, para a 19.ª jornada da prova. Já Sp. Braga e Estoril, os finalistas da Taça da Liga, voltam a atuar no campeonato na próxima quarta-feira, dia 31, também em partidas desta ronda.





Quanto à 20.ª jornada, há duas partidas que sofrem também alterações de calendário e que serão realizadas a 4 de fevereiro: Estoril-Estrela da Amadora e Benfica-Gil Vicente.

19.ª jornada

Segunda-feira, 29 janeiro

Estrela Amadora – SL Benfica, 18h45 – Sport TV



Quarta-feira, 31 janeiro

Rio Ave FC – Estoril Praia, 18h45 – Sport TV

SC Braga – GD Chaves, 20h45 – Sport TV

20.ª jornada



Domingo, 4 fevereiro

Estoril Praia – Estrela Amadora, 18h00 – Sport TV

SL Benfica – Gil Vicente FC, 18h00 – BTV