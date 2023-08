Bilhetes para o Casa Pia-Sporting começam a ser vendidos terça-feira

O Casa Pia vai iniciar a venda dos bilhetes para o jogo do Sporting, relativo à 2.ª jornada da Liga Betclic, na terça-feira. A partida será disputada sexta-feira, no Estádio Municipal de Rio Maior, às 20h15, e a comercialização dos ingressos irá decorrer de forma faseada.No primeiro dia só os sócios casapianos com as quotas regularizadas poderão comprar as entradas nas bilheteiras do Estádio Pina Manique, das 11h00 às 13h00. À tarde, no Estádio Municipal de Rio Maior, entre as 17h00 e as 20h00, será também aberta a venda aos munícipes de Rio Maior que terão de apresentar um comprovativo de morada.Na quarta-feira, os gansos iniciam a venda livre após as 11h00, através do site. Já as bilheteiras do Estádio Pina Manique abrem de manhã das 11h00 às 13h00, e reabrem durante a tarde, das 14h00 às 18h00. À tarde, em Rio Maior, o horário é das 16H00 às 20h00. Se no final do dia restarem bilhetes, quinta-feira será possível comprar bilhetes às mesmas horas e nos mesmos locais. Na sexta-feira, das 11h00 até ao início do jogo, será possível a troca de vouchers dos parceiros da Liga. Resta assinalar que os preços variam entre os 10 € (sócios do Casa Pia) e os 30 € (central adepto).