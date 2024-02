Caso dos insultos racistas a Chiquinho no Farense-Famalicão será entregue ao Ministério Público

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, condenou os insultos racistas a Chiquinho por parte de um adepto durante o Farense-Famalicão ( 1-1 ), este sábado à tarde, no Estádio de São Luís, garantindo que Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) "irá agir" e que o caso "será entregue ao Ministério Público."Tolerância zero ao racismo! O jogo desta tarde entre o Farense x Famalicão, a contar para a Liga Portugal, ficou manchado pelo insulto racista de um adepto ao jogador Francisco Jorge "Chiquinho" (FC Famalicão SAD). A APCVD irá agir. O caso será entregue ao Ministério Público", afirmou o governante no 'X'.A situação ocorreu aos 80' e levou à interrupção da partida durante alguns minutos, depois da queixa do jogador do Famalicão. A PSP identificou o adepto em questão.