Chiquinho queixou-se de insultos racistas e Farense-Famalicão foi interrompido

Aos 80' do Farense-Famalicão , o jogo foi interrompido durante cerca de cinco minutos depois de Chiquinho queixar-se de insultos racistas vindos da bancada do São Luís.O jogador famalicense dirigiu-se ao árbitro Hélder Malheiro e apontou para um adepto em concreto, que terá depois sido identificado pelas autoridades. O speaker do recinto teve mesmo de apelar à calma entre os presentes. "Somos pelo futebol e contra o racismo", declarou.O encontro seria reatado e, já nos descontos, o conjunto algarvio conseguiu chegar ao empate (1-1), resultado com que terminaria a partida."A Liga Portugal condena de forma veemente todo e qualquer tipo de comportamento que coloque em causa a essência inclusiva e agregadora do Futebol. A Liga Portugal exorta as autoridades competentes a punirem, de forma exemplar, o adepto responsável pela conduta imprópria e prontamente identificado pelas forças de segurança presentes no Estádio São Luís, para que fique claro que no Futebol não há espaço para o racismo!"