Clássico é "de risco elevado" e operação policial começa logo no Porto

O Benfica recebe amanhã o FC Porto, um clássico do futebol português, que envolve muita rivalidade, o que faz com que seja considerado um "jogo de risco elevado" pelas autoridades, o nível máximo atribuído para eventos desportivos. É, por isso, que está em marcha uma operação policial de grande envergadura, que envolve várias forças de segurança, ainda que não tenha sido divulgado o número de efetivos policiais. Dentro do Estádio da Luz esperam-se 64 mil pessoas.Desde o início da manhã que as forças de segurança irão estar concentradas junto ao Estádio da Luz, mas não só. Esta será uma operação que irá começar logo a norte, no acompanhamento dos adeptos que se irão deslocar até Lisboa para assistir ao duelo entre as duas equipas. De acordo com o Intendente Figueira de Chaves, que irá estar a liderar o trabalho das forças de segurança, haverá um reforço policial nas estações de serviço, de modo a evitar possíveis conflitos entre benfiquistas e portistas que se encontrem nesses locais de paragem. Aliás, para aqueles que se deslocarem de autocarro, está mesmo definido em quais áreas de serviço poderão parar os que transportam adeptos de uma e outra equipa.Figueira de Chaves explicou que existirá policiamento em várias estações de metro logo desde a manhã, mas que nenhuma será encerrada devido ao jogo grande da sétima jornada do campeonato. O mesmo não se pode dizer relativamente às vias de trânsito, uma vez que há várias em que existirá condicionamento e uma será mesmo encerrada.Entre as 15 horas e as 23 horas existirá o "corte total nos dois sentidos na Avenida Marques Junior" e condicionamento de trânsito em muitas outras: "Corte de trânsito na Avenida Condes de Carnide aquando da passagem dos adeptos do FC Porto, condicionamento na Avenida Machado dos Santos, na Rua Frei Luís de Granada, na Avenida Lusíada devido ao parqueamento de autocarros, na Rua Hernâni Lopes, na Rua dos Soeiros, na Rua Eusébio da Silva Ferreira e no Colégio Militar".De qualquer forma, Figueira de Chaves considera que o mais importante para que o "jogo seja uma festa" é o "fair play entre adeptos". "Pedimos que exista espírito de tolerância, aberto a outros adeptos, para não se incorrer em situações de violência. Estamos num espetáculo, é disso que se trata, trabalharemos para que seja um bom espetáculo", anotou.Também foi explicado que, como é normal, os adeptos dos dragões têm de estar concentrados na Avenida Condes de Carnide, de onde saírão, com vigilância apertada das forças de segurança, pelas 17 horas rumo ao Estádio da Luz. Aí ficarão na caixa de segurança destinada aos adeptos das equipas visitantes.