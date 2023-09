Clássicos e dérbi já têm data e hora marcadas: Liga anuncia os horários até à 15.ª jornada

A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira os horários das próximas jornadas da Liga Betclic, da 6.ª à 15.ª rondas - até final do presente ano civil -, com especial destaque para as partidas que colocarão frente a frente os crónicos candidatos ao título.O primeiro jogo grande será na 7.ª jornada, na receção do Benfica ao FC Porto. Uma partida agendada para as 20h15 de 29 de setembro, uma sexta-feira, a anteceder a disputa de jogos de Liga dos Campeões - o Benfica defronta o Inter Milão; o FC Porto joga diante do Barcelona.O jogo grande seguinte na lista surge à 11.ª ronda, com o Benfica-Sporting a jogar-se no domingo, dia 12 de novembro, pelas 20h30, antes da paragem para os jogos de seleções deste mês.Depois a 14.ª jornada, com dois jogos grandes. Primeiro o Sp. Braga-Benfica, às 20h30 de domingo (17 de dezembro), e depois o Sporting-FC Porto, no dia seguinte (18), às 20h15.O último jogo da Liga Betclic em 2023 será um Portimonense-Sporting, a 30 de dezembro, às 20h30.Sexta-feira, 22 de setembroFamalicão-Arouca, 20h15 - Sport TVSábado, 23 de setembroEstoril-Vizela, 15h30 - Sport TVMoreirense-Farense, 15h30 - Sport TVCasa Pia-V. Guimarães, 18h00 - Sport TVFC Porto-Gil Vicente, 20h30 - Sport TVDomingo, 24 de setembroChaves-Estrela Amadora, 15h30 - Sport TVPortimonense-Benfica, 18h00 - Sport TVSp. Braga-Boavista, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 25 de setembroSporting-Rio Ave, 20h15 - Sport TVQuinta-feira, 28 de setembroEstrela Amadora-Sp. Braga, 20h15 - Sport TVSexta-feira, 29 de setembroBenfica-FC Porto, 20h15 - BTVSábado, 30 de setembroVizela-Portimonense, 15h30 - Sport TVBoavista-Famalicão, 18h00 - Sport TVFarense-Sporting, 20h30 - Sport TVDomingo, 1 de outubroArouca-Chaves, 15h30 - Sport TVV. Guimarães-Estoril, 18h00 - Sport TVRio Ave-Moreirense, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 2 de outubroGil Vicente-Casa Pia, 20h15 - Sport TVSexta-feira, 6 de outubroMoreirense-Boavista, 20h15 - Sport TVSábado, 7 de outubroChaves-Gil Vicente, 15h30 - Sport TVFarense-Vizela, 15h30 - Sport TVSp. Braga-Rio Ave, 18h00 - Sport TVEstoril-Benfica, 20h30 - Sport TVDomingo, 8 de outubroFamalicão-V. Guimarães, 15h30 - Sport TVCasa Pia-Estrela Amadora, 15h30 - Sport TVFC Porto-Portimonense, 18h00 - Sport TVSporting-Arouca, 20h30 - Sport TVSexta-feira, 27 de outubroArouca-Moreirense, 20h15 - Sport TVSábado, 28 de outubroPortimonense-Estoril, 15h30 - Sport TVV. Guimarães-Chaves, 18h00 - Sport TVBenfica-Casa Pia, 18h00 - BTVGil Vicente-Sp. Braga, 20h30 - Sport TVDomingo, 29 de outubroRio Ave-Farense, 15h30 - Sport TVEstrela Amadora-Famalicão, 18h00 - Sport TVVizela-FC Porto, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 30 de outubroBoavista-Sporting, 20h15 - Sport TVSexta-feira, 3 de novembroFC Porto-Estoril, 20h15 - Sport TVSábado, 4 de novembroChaves-Benfica, 15h30 - Sport TVFamalicão-Gil Vicente, 18h00 - Sport TVSp. Braga-Portimonense, 20h30 - Sport TVDomingo, 5 de novembroCasa Pia-Vizela, 15h30 - Sport TVMoreirense-V. Guimarães, 15h30 - Sport TVRio Ave-Boavista, 18h00 - Sport TVSporting-Estrela Amadora, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 6 de novembroFarense-Arouca, 20h15 - Sport TVSexta-feira, 10 de novembroEstoril-Casa Pia, 20h15 - Sport TVSábado, 11 de novembroPortimonense-Chaves, 15h30 - Sport TVEstrela Amadora-Moreirense, 18h00 - Sport TVVizela-Famalicão, 18h00 - Sport TVV. Guimarães-FC Porto, 20h30 - Sport TVDomingo, 12 de novembroBoavista-Farense, 15h30 - Sport TVGil Vicente-Rio Ave, 15h30 - Sport TVArouca-Sp. Braga, 18h00 - Sport TVBenfica-Sporting, 20h30 - BTVSexta-feira, 1 de dezembroChaves-Vizela, 20h30 - Sport TVSábado, 2 de dezembroFarense-V. Guimarães, 15h30 - Sport TVRio Ave-Estrela Amadora, 15h30 - Sport TVFamalicão-FC Porto, 18h00 - Sport TVCasa Pia-Portimonense, 20h30 - Sport TVDomingo, 3 de dezembroSp. Braga-Estoril, 15h30 - Sport TVMoreirense-Benfica, 18h00 - Sport TVBoavista-Arouca, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 4 de dezembroSporting-Gil Vicente, 20h15 - Sport TVSexta-feira, 8 de dezembroVizela-Sp. Braga, 15h30 - Sport TVBenfica-Farense, 18h00 - BTVSábado, 9 de dezembroPortimonense-Famalicão, 15h30 - Sport TVV. Guimarães-Sporting, 18h00 - Sport TVFC Porto-Casa Pia, 20h30 - Sport TVDomingo, 10 de dezembroEstrela Amadora-Boavista, 15h30 - Sport TVArouca-Rio Ave, 18h00 - Sport TVEstoril-Chaves, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 11 de dezembroGil Vicente-Moreirense, 20h15 - Sport TVSexta-feira, 15 de dezembroFarense-Estrela Amadora, 20h15 - Sport TVSábado, 16 de dezembroRio Ave-Vizela, 15h30 - Sport TVArouca-Gil Vicente, 18h00 - Sport TVBoavista-V. Guimarães, 20H30 - Sport TVDomingo, 17 de dezembroChaves-Casa Pia, 15h30 - Sport TVMoreirense-Portimonense, 15h30 - Sport TVFamalicão-Estoril, 18h00 - Sport TVSp. Braga-Benfica, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 18 de dezembroSporting-FC Porto, 20h15 - Sport TVSábado, 23 de dezembroV. Guimarães-Rio Ave, 15h30 - Sport TVQuinta-feira, 28 de dezembroEstrela Amadora-Arouca, 20h15 - Sport TVSexta-feira, 29 de dezembroBenfica-Famalicão, 18h45 - BTVFC Porto-Chaves, 20h45 - Sport TVSábado, 30 de dezembroEstoril-Farense, 15h30 - Sport TVGil Vicente-Boavista, 15h30 - Sport TVCasa Pia-Sp. Braga, 18h00 - Sport TVVizela-Moreirense, 18h00 - Sport TVPortimonense-Sporting, 20h30 - Sport TV