"Conduta violenta": a comunicação entre árbitro e VAR na expulsão de Pepe em Alvalade

A expulsão de Pepe na segunda parte do Sporting-FC Porto, por acertar na cara de Matheus Reis, foi um dos lances analisados no programa 'Juízo Final - Os áudios', na Sport TV +. No mesmo, pode ouvir-se que o VAR alertou Nuno Almeida e que o árbitro, após consultar as imagens, não teve dúvidas de que o capitão portista tinha de ser expulso. "A reação é desnecessária. Conduta violenta", disse o juiz.O VAR também alertou para uma possível sanção a Matheus Reis por empurrar o central dos dragões, mas Nuno Almeida não considerou que se justificava um amarelo.Nuno, Nuno. Daqui VAR.: Diz Tiago.Sugiro que venhas à zona de revisão para analisar uma conduta violenta. O Pepe é empurrado, depois tem uma reação e dá um soco na cara do defesa. Tem a mão fechada.Certo, Tiago. Para mim não tenho dúvidas. A reação é desnecessária. Conduta violenta.O Matheus Reis também empurrou o Pepe antes.A conduta do Matheus Reis não considero amarelo. Ao passar põe lá as mãos. Põe lá para trás outra vez isso. Deixa, deixa... Ok!