Confusão no Benfica-Sp. Braga da época passada: houve amnistia para os dois lados

Quatro meses depois do quente jogo entre Benfica e Sp. Braga da época passada, a confusão registada na fase final da partida teve finalmente uma decisão por parte do Conselho de Disciplina. Segundo comunicado emitido pelo Conselho de Disciplina da FPF, o clube da Luz é multado em 1.020 euros, ao passo que os minhotos são alvos de uma coima de 1.734 euros.No âmbito deste mesmo processo, não foram determinadas quaisquer punições aos elementos diretamente envolvidos. Nuno Pires Gago, elemento da estrutura do Benfica, viu os seus autos arquivados, ao passo que David Tomé Machado, Duarte Beirolas e António Dias Fonseca, ligados às aguias, assim como Bruma e Sikou Niakaté, jogadores do Sp. Braga viram determinada a "extinção da responsabilidade disciplinar" ao abrigo da previsão regulamentar de cumprimento de uma amnistia, no caso a referente à recente Jornada Mundial da Juventude'2023, em Lisboa.