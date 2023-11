Conheça os três pontos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Ordinária do FC Porto

Confirma-se o que Record antecipou: Lourenço Pinto marcou a Assembleia Geral Ordinária do FC Porto para dia 29 novembro, pelas 21 horas, no pavilhão Dragão Arena. Cumprindo os estatutos, a convocatória será anunciada amanhã (domingo, dia 19 de novembro) "num jornal generalista e num outro desportivo, ambos com sede na cidade do Porto, com a antecedência mínima de 10 dias e máxima de 30 dias em relação ao dia da sua realização."





A convocatória, a que Record teve acesso, contempla três pontos na ordem de trabalhos. A saber: Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas Individuais e respetivo parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, referente ao período compreendido entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023; apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas Consolidadas e respetivo parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, referente ao período compreendido entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023; e meia hora para serem tratados assuntos de interesse para o clube.A convocatória informa ainda que "se à hora marcada não estiver presente o número de associados imposto estatutariamente, a Assembleia reunião, em segunda convocatória, no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, meia hora depois, com qualquer número de associados presentes, de acordo com as disposições estatutárias."Note-se que a data escolhida surge do facto de a equipa de futebol defrontar o Barcelona, em Espanha, no dia 28, e de, no dia 30, o hóquei em patins portista receber, no mesmo Dragão Arena da AG, os italianos do Trissino.