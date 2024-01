Conselho de Arbitragem concorda com falta de Quaresma no Sporting-FC Porto mas alerta: «Há que escolher a melhor câmara»

Aos 44' do passado Sporting-FC Porto, Gyökeres bisou no que seria o 2-0 para os leões mas o lance foi anulado por falta de Eduardo Quaresma, que havia feito a assistência. O árbitro consultou as imagens e reverteu a decisão, considerando falta do central leonino sobre João Mário. Este foi um dos áudios analisados no 'Juízo Final - Os áudios', na Sport TV +, onde o VAR Tiago Martins alertou o árbitro Nuno Almeida para uma potencial infração, com ambos a concordarem que o lance deveria ser anulado.Nuno, daqui VAR. Sugiro que venhas à zona de revisão por causa de uma falta na fase de ataque. O jogador quando passa por trás do defesa rasteira-o e impede-o de continuar na jogada e depois vai ganhar vantagem disso a disputar a bola.Ok.Aqui. Pára. Aqui é o contacto. Agora vou por o movimento e dar uma câmara aberta.Ok.Rasteira-o e impede-o que vá disputar o lance.Estou totalmente de acordo contigo. Falta. Vou reverter a decisão.Logo depois, João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, frisou que também concorda que existe falta mas avisou para a necessidade de o VAR procurar imagens que 'vendam' melhor a sua decisão."O trabalho do VAR está limpo de realização, ou seja, não se baseia na realização de quem está a ver em casa. Escolhem as imagens mais esclarecedoras e com essas tomam a sua decisão e mostram ao árbitro. Este depois pode ir pedindo novas imagens para ficar esclarecido. O Tiago ficou logo convencido que havia falta no lance corrido. [Eduardo Quaresma] Foi à procura do contacto. O jogador do Sporting rasteira de forma imprudente, comete infração e, mais do que isso, vai ganhar com ela, pois beneficia com o controlo de bola e o cruzamento para a área. Assim, [o VAR] optou por chamar o Nuno Almeida, e bem, para que o golo fosse anulado. (...) O VAR também não quer demorar e muitas vezes procura uma, duas, três imagens e não vai à procura daquela que convence melhor. O processo de treino é nesse sentido de escolher a melhor câmara", analisou João Ferreira.