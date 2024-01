Conselho de Arbitragem discorda do golo anulado a Paulinho no Sporting-FC Porto: «Falta evidência forte»

O Conselho de Arbitragem (CA) da FPF discorda do golo anulado a Paulinho nos descontos do Sporting-FC Porto. Foi o vice-presidente do organismo, João Ferreira, quem referiu na Sport TV + que era necessário maior evidência no que respeita à falta de Daniel Bragança sobre Fran Navarro para anular o golo."Falta aqui uma evidência forte, o jogador do Sporting joga a bola, claro que toca no defensor, é um lance discutível mas para anular um golo tem de haver evidência maior. Parece-nos a nós que a melhor decisão deveria ter sido validar o golo", afirmou João Ferreira no programa 'Juízo final' sobre os áudios do VAR Recorde-se que, aos 90'+5, Paulinho fez o terceiro golo para os leões, mas o lance viria a ser anulado. Inicialmente, colocava-se a hipótese de o avançado estar em posição irregular no momento do passe de Daniel Bragança ou até de ter cometido falta sobre Galeno, mas as imagens do lance vieram mostrar que a irregularidade no lance foi entendida na ação de Daniel Bragança, por uma alegada falta sobre Navarro.