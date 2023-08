DAZN garante direitos de transmissão da Liga Betclic para Itália

A DAZN assegurou esta sexta-feira a aquisição dos direitos de transmissão para Itália dos principais jogos da Liga Betclic para as próximas três temporadas, até 2025/26. O primeiro jogo a ser transmitido pela emissora em solo transalpino será o duelo de sábado entre Sporting e Vizela, estando também previstas as transmissões dos jogos de Benfica e Sporting, diante de Boavista e Moreirense.Este acordo permitirá também à referida emissora, que recentemente entrou no nosso país para assumir o 'nome' da ELEVEN, emitir resumos de todos os jogos do principal campeonato do futebol português, e alarga a panóplia de conteúdos da DAZN em solo italiano, juntando-se aos conteúdos da Serie A e ainda da Liga dos Campeões feminina.Esta novidade, refira-se, surge poucos dias depois de se saber que, em França, a RMC Sport irá deixar de transmitir os jogos do principal campeonato português.