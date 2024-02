Famalicão-Sporting: Governo fala em 'insubordinação gravíssima' das forças de segurança

Perante a demora do Ministério da Adminstração Interna (MAI) em reagir ao sucedido com o policiamento no Famalicão-Sporting - que acabou adiado, para data ainda a definir -, confirmando apenas pelas 22h30 o pedido da abertura de um inquérito urgente por parte da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), São Bento, através do seu gabinete, elaborou um comunicado ao final da tarde no qual apontou, segundo o 'Expresso', a uma "insubordinação gravíssima" por parte das forças de segurança em questão, que hoje logo pela manhã (9h00) terão o Diretor Nacional da PSP e o Comandante Geral da GNR a falar diretamente com José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna.São exigidas respostas não só às baixas de última hora em Famalicão, mas também a outras ocorrências em esquadras e Comandos da zona.