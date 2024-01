FC Porto-Moreirense, 5-0: O duelo em 5 factos

+3,4

O FC Porto goleou este sábado o Moreirense por 5-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga Portugal Betclic, duelo em que a GoalPoint retirou os seguintes dados:Dragão super eficaz deu cinco pontapés no desperdício com que fechou a primeira volta. Os azuis e brancos marcaram cinco golos em apenas 1,6 Golos Esperados, passando a protagonizar o segundo jogo de maior ‘superavit’ goleador da Liga 23/24.Wendell bisou frente ao seu adversário favorito da época: o brasileiro chegou aos três golos na Liga, todos marcados frente aos cónegos. E ainda fechou como o mais rematador (4) do jogo, a par de Francisco Conceição.Alan Varela esperou pelo arranque da segunda volta para ‘abrir o livro’. O médio argentino, que não tinha qualquer ação para golo até este jogo, somou três (um tento e duas assistências) e ainda terminou a partida com sete recuperações de posse, máximo (partilhado) da noite.Após uma goleada destas é difícil acreditar que o Moreirense ainda é a terceira equipa que menos Golos Esperados concedeu na Liga (18), mas o problema é quando a bola vai à baliza: os cónegos já somam mais cinco golos sofridos do que o esperado.O FC Porto foi obrigado a pouco trabalho defensivo e prova disso são as (apenas) 27 ações defensivas que somou. Menos só o Sporting (26), na recente visita a Portimão.