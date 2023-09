«Verificou-se quebra de comunicação áudio e vídeo no FC Porto-Arouca»: Conselho de Arbitragem emite comunicado

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou este domingo à Lusa a quebra de comunicações áudio e vídeo no videoárbitro (VAR) no jogo entre FC Porto e Arouca, da Liga Betclic, prometendo analisar.Em comunicado enviado à agência Lusa, o CA deu conta de que, "no jogo FC Porto-Arouca - perto dos 90 minutos - verificou-se quebra de comunicação áudio e vídeo". "A comunicação áudio e vídeo foi retomada já durante o período de compensação", sendo que "a quebra de comunicação será analisada do ponto de vista técnico e as conclusões tornadas públicas".

No jogo de hoje entre FC Porto e Arouca, da quarta jornada da Liga, o árbitro Miguel Nogueira recorreu ao VAR, para apreciar um lance de possível grande penalidade sobre o iraniano Mehdi Taremi, que assinalou, tendo revertido a decisão, após conversa telefónica, sem que tivesse revisto as imagens do lance.

Na altura, a formação arouquense vencia por 1-0, graças a um golo de Cristo González, aos 84 minutos, tendo os 'dragões' empatado, por Evanilson, aos 90+19, já depois de o árbitro da associação de Lisboa ter assinalado uma grande penalidade, aos 90+15, que Galeno desperdiçou.