Golo anulado a Hjulmand no Sp. Braga-Sporting: suor de Luís Godinho impediu que o VAR o ouvisse

Um dos áudios divulgados pelo Conselho de Arbitragem da FPF na Sport TV, este domingo, foi o da comunicação entre o árbitro Luís Godinho e o VAR aquando do golo anulado a Hjulmand. Ora, ambos estiveram a falar sobre este lance mas, a dada altura, a comunicação ficou dificultada e João Ferreira, do CA, explicou que o suor de Luís Godinho acabou por interferir no auricular. "Suar imenso vai obstruir o canal, é só para explicar aqui".Godinho, daqui VAR.Fala comigo.Recomendo que venhas à zona de revisão para analisar um golo em possível fora de jogo. Vou-te mostrar o momento do remate à baliza. Agora o topo e a trajetória da bola.Jogador fica entre a trajetória e o guarda-redesGodinho, não te estou a ouvir.