Insultos racistas a Chiquinho: adepto proibido de entrar em recintos desportivos

O adepto que proferiu insultos racistas a Chiquinho no Farense-Famalicão (1-1) foi proibido de entrar em recintos desportivos pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).O homem de 53 anos, residente em Faro, foi esta manhã notificado da medida cautelar decretada pela APCVD e da respetiva constituição de arguido em processo contraordenacional.O adepto fica impedido de aceder a recintos desportivos até final do processo de contraordenação. Em caso de condenação, o infrator poderá estar sujeito a coima entre os 1.750 e os 50.000 euros e sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos até 3 anos.Em caso de incumprimento da medida de interdição decretada, o adepto incorre no crime de desobediência e poderá ser detido pelas autoridades policiais.