Intervenção policial antes do Farense-FC Porto com dois detidos e três feridos

A intervenção policial que se verificou antes do Farense-FC Porto, da tarde deste domingo, ainda no exterior do Estádio de São Luis, resultou em mais do que o adepto ferido que já noticiámos.

De acordo com as informações recolhidas por Record, o episódio, que se verificou aquando da entrada de adeptos dos dragões no recinto, resultou num total de duas pessoas detidas e outras três que necessitaram de receber tratamento médico.