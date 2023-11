Já há árbitros para a 10.ª jornada da Liga Betclic: fique a par de todas as nomeações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou esta quinta-feira Tiago Martins para o FC Porto-Estoril, jogo que abre amanhã a 10.ª jornada da Liga Betclic (20H15). O árbitro terá como assistentes Hugo Ribeiro e José Mira e Flávio Duarte será o 4.º árbitro. Nuno Almeida será o VAR e André Campos o AVAR.Entretanto, foram divulgadas as equipas de arbitragem para as restantes partidas da jornada. Hélder Malheiro estará no Chaves-Benfica, ao passo que André Narciso foi nomeado para o Sporting-E. Amadora.Árbitro: Tiago MartinsAssistentes: Hugo Ribeiro e José Mira4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Nuno AlmeidaAVAR: André CamposÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Hugo Coimbra e Gonçalo Freire4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui CidadeÁrbitro: José Bessaassistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha4.º árbitro: Rui LimaVAR: Hélder CarvalhoAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Hugo MiguelAVAR: André CamposÁrbitro: David SilvaAssistentes: João Bessa Silva e Nuno Eiras4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Vítor FerreiraVAR: Rui CostaAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Tiago Costa e André Almeida4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Luís FerreiraAVAR: Jorge FernandesÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Vasco Marques e Luís Viegas4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Hugo Santos4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: João GonçalvesAVAR: Ângelo Carneiro