Já há árbitros para o Sporting-FC Porto e para o Sp. Braga-Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da FPF anunciou esta quinta-feira que Nuno Almeida foi o escolhido para arbitrar o clássico entre Sporting e FC Porto (segunda-feira, 20H15), ao passo que no Sp. Braga-Benfica (domingo, 20H30) estará Luís Godinho.No clássico de Alvalade, Nuno Almeida terá André Campos e Pedro Felisberto como assistentes; André Narciso é 4.º árbitro. No VAR estará Tiago Martins (o AVAR, Bruno Jesus).Artur Soares Dias será o VAR do Sp. Braga-Benfica (Paulo Soares o AVAR); Luís Godinho terá como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota. Gustavo Correia será o 4.º árbitro.Árbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e André Dias4.º árbitro: João AfonsoVAR: Rui OliveiraAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Hélder MalheiroAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Ricardo BaixinhoAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Fábio MeloAVAR: Ângelo CarneiroÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Sérgio Jesus4.º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: Cláudio PereiraAVAR: André DiasÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Vasco Marques e Luís Viegas4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Bruno EstevesAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Nuno Pires4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Vasco SantosAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Gustavo CorreiaVAR: Artur Soares DiasAVAR: Paulo SoaresÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: André NarcisoVAR: Tiago MartinsAVAR: Bruno Jesus