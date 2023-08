Já há árbitros para os jogos da 1.ª jornada da Liga Betclic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta quarta-feira os árbitros nomeados para os jogos da 1.ª jornada da Liga Betclic.Fábio Veríssimo vai estar no duelo entre Sp. Braga e Famalicão, na sexta-feira às 20h15, que marcará o arranque oficial do campeonato português. André Narciso foi escolhido para arbitrar o Sporting-Vizela, marcado para sábado às 20h30. Já na segunda-feira Hélder Malheiro vai estar no Moreirense-FC Porto e António Nobre vai ajuizar o Boavista-Benfica, que encerra a ronda inaugural da competição.Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Hugo Marques e José Mira4.º árbitro: Carlos TeixeiraVAR: Rui CostaAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Luís Costa4.º árbitro: João AfonsoVAR: João GonçalvesAVAR: Fábio SilvaÁrbitro: Bruno VieiraAssistentes: Gonçalo Freire e Luís Viegas4.º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: Luís FerreiraAVAR: Rui SilvaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Vasco Marques4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Fábio MeloAVAR: André DiasÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Nuno Pires e Andreia Sousa4.º árbitro: Miguel RibeiroVAR: João PinheiroAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e João Bessa Silva4.º árbitro: Luís FilipeVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Francisco Pereira e Diogo Pereira4.º árbitro: Fábio LoureiroVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Hugo Coimbra4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Rui CostaAVAR: Carlos MartinsÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Martins e Nélson Pereira4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: André NarcisoAVAR: André Campos