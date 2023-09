Já são conhecidos os árbitros para a 5.ª jornada da Liga Betclic

Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 5.ª jornada da Liga Betclic, faltando apenas ser revelada a escolha do Conselho de Arbitragem para o duelo que encerra a ronda, entre o Boavista e o Chaves.De resto, João Pinheiro estará no E. Amadora-FC Porto, que abre a jornada, enquanto Luís Godinho dirigirá a deslocação do Benfica a Vizela. António Nobre foi o escolhido para apitar o jogo do Sp. Braga no Algarve, frente ao Farense, e Manuel Oliveira no Sporting-Moreirense.Os árbitros para os duelos da 2.ª Liga também foram divulgados.CF Estrela-FC PortoÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Rui LimaVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusRio Ave FC-FC FamalicãoÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Carlos Martins e Jorge Fernandes4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui CidadeSC Farense-SC BragaÁrbitro: António NobreAssistentes: José Mira e Nélson Pereira4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Hélder MalheiroAVAR: Pedro FelisbertoFC Vizela-SL BenficaÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Bruno VieiraVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaFC Arouca-Casa Pia ACÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Vasco Marques4.º árbitro: Sérgio C. JesusVAR: Luís FerreiraAVAR: Luís CostaGil Vicente FC-Estoril PraiaÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Andreia Sousa e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Manuel MotaAVAR: Inácio PereiraVitória SC-Portimonense SCÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Vasco SantosAVAR: Tiago CostaSporting CP-Moreirense FCÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroFC Paços de Ferreira-Leixões SCÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra4.º árbitro: Alexandre FerreiraVAR: Luís FerreiraAVAR: Luís CostaAVS-Lank VilaverdenseÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: Davis SoaresVAR: Cláudio PereiraAVAR: Rui SilvaCD Nacional-CD FeirenseÁrbitro: Diogo RosaAssistentes: André Botelho e Renato Carvalho4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: Hélder CarvalhoAVAR: João BentoCD Santa Clara-FC PenafielÁrbitro: José BessaAssistentes: Nuno Manso e Fábio Silva4.º árbitro: Rodrigo RoqueVAR: Miguel NogueiraAVAR: Nuno PiresFC Porto B-Marítimo M.Árbitro: Pedro RamalhoAssistentes: Fábio Monteiro e Filipe Fernandes4.º árbitro: Rúben SilvaVAR: Rui OliveiraAVAR: José PereiraCD Tondela-CD MafraÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: André Dias e Sérgio jesus4.º árbitro: João MartinsVAR: Ricardo BaixinhoAVAR: Gonçalo FreireUD Oliveirense-CF Ac. ViseuÁrbitro: David SilvaAssistentes: Nuno Eiras e Nelson Cunha4.º árbitro: Humberto TeixeiraVAR: João AfonsoAVAR: João Bessa SilvaCF Os Belenenses-UD LeiriaÁrbitro: Carlos TeixeiraAssistentes: André Costa e João Morte4.º árbitro: Cátia TavaresVAR: Iancu VasilicaAVAR: Álvaro MesquitaSL Benfica B-SCU TorreenseÁrbitro: Gonçalo NevesAssistentes: Nuno Pereira e Pedro Sousa4.º árbitro: Vanessa GomesVAR: Catarina CamposAVAR: Francisco Pereira