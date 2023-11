João Grimaldo a caminho de Portugal e imprensa peruana aponta três potenciais destinos

João Grimaldo, extremo peruano de 20 anos, está a caminho de Portugal e, de acordo com a imprensa do seu país, tem três potenciais destinos: o Sp. Braga, Gil Vicente e Casa Pia. O nosso jornal já tinha dado conta de que os gansos tinham o jovem jogador no seu radar, assim como o Gil Vicente. Agora será o Sp. Braga a juntar-se à corrida pelo jogador, segundo os jornais do Peru, como o 'El Diez'.Grimaldo tem 8 golos e 6 assistências em 43 jogos ao serviço do seu clube neste ano civil de 2023, sendo que nos últimos meses tornou-se internacional A pelo Peru, ao ter somado as primeiras quatro internacionalizações (Brasil, Argentina, Bolívia e Venezuela) nas janelas internacionais de setembro, outubro e novembro.