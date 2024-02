João Moutinho antevê futuro brilhante a João Neves: «Vai continuar a sobressair em qualquer clube»

Dá gosto ouvir Moutinho a falar sobre João Neves



É comum ver-se o jovem João Neves ser comparado a João Moutinho, experiente jogador do Sp. Braga, e este último vê algumas semelhanças, assinalando quais as características que mais aprecia no jogador do Benfica."Vejo muita qualidade no João Neves. É um jogador muito inteligente, que se posiciona muito bem, que tem um passe fenomenal, uma agressividade muito grande. Se formos a ver, em termos de características, altura, do que fazemos dentro de campo, podemos ter algumas semelhanças, sim", admitiu o arsenalista, em declarações à Sport TV, antes de perspetivar um futuro no topo do futebol mundial ao jogador dos encarnados: "Pode ter um futuro brilhante, sim. Se continuar assim, e nota-se que tem cabeça, tranquilidade para fazer aquilo de que mais gosta, que é jogar futebol e mostrar toda a sua qualidde dentro de campo. Vai continuar a sobressair em qualquer clube em que esteja".