Jogos de FC Porto, Benfica e Sp. Braga também podem sofrer constrangimentos

Os, devido à falta de policiamento, podem... não ficar por aqui. Isto porque, de acordo com informações recolhidas por, a situação pode repetir-se no FC Porto-Rio Ave (20h30) deste sábado; no Benfica-Gil Vicente (18 horas) e no Sp. Braga-Moreirense (20h30), ambos no domingo.Ao que o nosso jornal apurou, e na sequência dos protestos realizados nas últimas semanas por parte das forças da autoridade, é provável que também nos jogos acima citados possam verificar-se novas tentativas de bloqueio.No entanto, cientes do sucedido no Famalicão-Sporting, as partes envolvidas para a realização dos jogos poderão antecipar e prevenir eventuais problemas nos outros três campos que estão na mira do protesto.