Jorge Jesus e o Benfica-Sp. Braga: «Voltei ao Estádio da Luz, agora como adepto»

Jorge Jesus assistiu 'in loco' ao recente Benfica-Sp. Braga, para a Taça de Portugal, destacando o regresso a um estádio que bem conhece, pois orientou os encarnados durante seis temporadas, além de também ter estado no banco dos minhotos precisamente antes de rumar às águias."Voltei ao Estádio da Luz, agora como adepto para ver duas equipas que já trabalhei. Parabéns Benfica, parabéns Sp. Braga", disse o treinador do Al Hilal no Instagram.