Liga adia Moreirense-Sp. Braga da 3.ª jornada: «Em defesa do ranking europeu»

A Liga Portugal anunciou, esta quinta-feira, o adiamento do Moreirense-Sp. Braga da 3.ª jornada da Liga Betclic, que estava marcado para o dia 26 deste mês. Com esta alteração, o encontro passa a disputar-se no dia 9 de setembro.Segundo comunicado da Liga Portugal, na base desta decisão está a "defesa do ranking europeu", uma vez que os guerreiros disputam, a 23 e 29 deste mês, os jogos frente ao Panathinaikos, do playoff de acesso à Liga dos Campeões. Nesse sentido, a formação orientada por Artur Jorge poderá preparar essas partidas com maior tranquilidade.