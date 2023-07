Liga anuncia condicionantes do sorteio da Liga Bwin 2023/24

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira em comunicado quais as condicionantes para o sorteio das competições profissionais da temporada 2023/24, que se realizará na quarta-feira.No documento as grandes novidades passam pela impossibilidade de haver jogos de equipas grandes (Benfica, FC Porto e Sporting) na mesma área geográfica, nomeadamente Braga e Guimarães - com Moreirense, Vizela e Famalicão - ou Lisboa - com os jogos de Estrela Amadora e Estoril. No Porto na mesma jornada não pode também haver jogos de FC Porto e Boavista, sendo que a mesma regra se aplica ao Algarve (Farense e Portimonense), mas ainda a Moreirense e Vizela e ainda Gil Vicente e Sp. Braga.Por outro lado, fica já definido que não haverá clássicos ou dérbis - e duelos entre equipas que estão nas competições europeias - nas jornadas 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 25, 29 e 32.

1. A segunda metade da competição terá de ser um espelho da primeira;

2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e. se uma joga em casa, a outra terá que jogar fora):

a. SL Benfica e Sporting CP;

b. FC Porto e Boavista FC;

c. SC Braga e Vitória SC;

d. Moreirense F e FC Vizela;

e. SC Farense e Portimonense;

f. Gil Vicente e SC Braga (evitar na medida do possível);

g. Vitória SC e FC Famalicão (evitar na medida do possível);

h. Quando o SC Braga jogar em casa contra uma das 3 equipas com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas 3 equipas não podem jogar como visitante contra o Moreirense FC, FC Vizela e FC Famalicão;

i. Quando o Vitória SC jogar em casa contra uma das 3 equipas com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas 3 equipas não podem jogar como visitante contra o Moreirense FC, FC Vizela e Gil Vicente FC;

j. Quando o SL Benfica jogar em casa contra uma das equipas do top 3 com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas equipas não podem jogar como visitante contra Estrela Amadora e Estoril Praia;

k. Quando o Sporting CP jogar em casa contra uma das equipas do top 3 com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas equipas não podem jogar como visitante contra Estrela Amadora e Estoril Praia;

3. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média:

a. FC Porto – 17,33 pontos

b. SL Benfica – 16,67 pontos

c. Sporting CP – 16,67 pontos

d. SC Braga – 15,33 pontos

e. Vitória SC – 12,67 pontos;

4. Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias, dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições:

a. Nas jornadas 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 25, 29 e 32, não poderá haver jogos entre equipas da UEFA Champions League e UEFA Europa League / UEFA Conference League

5. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas:

a. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (1ª, 2ª e 3ª jornada)."