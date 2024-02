Sporting recebe Farense três dias antes do jogo com a Atalanta: FC Porto-Benfica também se joga nesse domingo

A Liga Portugal divulgou esta sexta-feira os horários dos jogos da 24.ª jornada da Liga Betclic, onde se destaca o Sporting-Farense, que se realiza no domingo, dia 3 de março, pelas 18h00, três dias antes dos leões receberam a Atalanta nos oitavos-de-final da Liga Europa, e o clássico entre FC Porto e Benfica, no Dragão, que se joga no mesmo dia, pelas 20h30.Refira-se que o Sporting-Atalanta se vai disputar a uma quarta-feira, dia 6 de março , ao invés de na terça-feira, como estava inicialmente previsto. Desta forma, os leões entrarão em campo na competição da UEFA com três dias de descanso.Chaves-Arouca, 20h15Moreirense-Rio Ave, 15h30Estoril-V. Guimarães, 18h00Sp. Braga-E. Amadora, 20h30Casa Pia-Gil Vicente, 15h30Portimonense-Vizela, 15h30Sporting-Farense, 18h00FC Porto-Benfica, 20h30Famalicão-Boavista, 20h15