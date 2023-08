Liga portuguesa é uma das piores em tempo útil e onde se cometem mais faltas

Os dados do tempo útil de jogo (foto: jornal AS)

Roberto Rosetti traçou esta quarta-feira, numa conferência de imprensa realizada no Mónaco, um retrato do que é a arbitragem atual na UEFA e assumiu a urgência de se encontrar mais árbitros para fazer face à redução crescente do número de juízes federados, mas também ao incremento nos jogos disputados a cada temporada. Ao todo, segundo os dados revelados, neste momento faltam 40.424 árbitros no futebol europeu (são necessários 276.954 e apenas estão federados 236.530)."Isto não é um apelo aos árbitros, mas sim ao futebol. Estamos a fazer recrutamento porque nos falta efetivos. Tentamos explicar que ser árbitro é uma grande oportunidade. Mas já foram ver jogos regionais? Já viram como os tratam? Tenho um filho que é árbitro, de 15 anos, e vou vê-lo. Assusta-me a atitude que têm com ele. Nem sequer é árbitro, é apenas um jovem a fazer desporto como os outros", disse Rosetti, que aproveitou para lançar um apelo para que a mudança seja feita por cima: "Não se pode consentir os protestos recorrentes, as simulações. Têm de ser sancionados. Os treinadores devem ser o exemplo e não fazer gestos, insultar ou sair da zona técnica."O diretor da arbitragem da UEFA revelou ainda dados que preocupam concretamente o campeonato português, já que é na principal Liga do futebol nacional que se produzem mais faltas entre os principais campeonatos europeus (28,5 faltas por jogo), sendo que no capítulo do tempo útil de jogo apenas Espanha consegue ser pior (53.42% para os espanhóis e 53.5% para os portugueses).No topo da lista do tempo útil de jogo está a Bundesliga, com 55.2%, ao passo que a Ligue 1 conta com 55.09%, a Premier League com 54.46% e a Serie A com 54%. A maior percentagem de tempo útil é, contudo, nas competições sob a égide da UEFA: a Liga dos Campeões conta com 60.07%, a Conference League 56.10% e a Liga Europa 55.15%.