Lionn confirma que foi aliciado por César Boaventura para perder o jogo frente ao Benfica

Lionn, antigo jogador do Rio Ave, confirmou em tribunal que foi aliciado por César Boaventura para perder um jogo frente ao Benfica. "Ele pediu para eu deixar o telemóvel no banco de passageiro do carro dele. Disse que a proposta era de 80 mil euros em notas de 500 para fazer um penálti e ser expulso durante o jogo", afirmou o defesa no Tribunal de Matosinhos, citado pelo 'Público'.