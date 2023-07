11.06.2023

E. Amadora sobe à 1.ª divisão 14 anos depois: Marítimo desce à 2.ª Liga após 38 épocas seguidas no principal escalão

O Estrela da Amadora garantiu a subida à Liga Bwin, na qual não estava desde 2008/09, ao vencer por 3-2 nos penáltis no reduto do Marítimo, depois de um desaire por 2-1 nos 120 minutos. Em encontro da segunda mão do playoff de acesso ao principal escalão, os insulares, que tinham perdido por 2-1 na Reboleira, empataram a eliminatória com um tento de Chucho Ramírez, aos 90'+6 minutos, depois de Xadas dar uma primeira vantagem aos locais, aos 18', e Miguel Lopes restabelecer a igualdade, aos 26'.



Nos penáltis, Jean Filipe, Mansur e Vitó marcaram para o Estrela, e só Aloísio falhou, enquanto, pelos insulares, Cláudio Winck e André Vidigal acertaram, enquanto Diogo Mendes, Chuchu Ramírez e Félix Correia não o conseguiram.



O Marítimo, que estava entre os 'grandes' ininterruptamente desde 1985/86, somando 38 presenças consecutivas, disputou o play-off de acesso à divisão principal ao acabar a I Liga no 16.º lugar e o Estrela da Amadora por ter conseguido o terceiro lugar na II Liga.