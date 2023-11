Maxi Pereira e a saída do Benfica para o FC Porto: «Percebi que existiam outros interesses»

Maxi Pereira chegou ao Benfica em 2007 de onde saiu em 2019 para o rival FC Porto, uma saída conturbada que o uruguaio voltou a recordar no mais recente episódio do podcast Finalcut da Sports Tailors (disponível a partir deste domingo, às 21h30, no Youtube e Spotify)."Se eu não renovei naquele momento foi porque percebi que existiam outros interesses. Não é normal que um jogador tão querido pelos adeptos fique livre, sem contrato", afirmou.A saída para o FC Porto acabou por ser positiva uma vez que se sagrou campeão nacional em 2017/18 sob a alçada de Sérgio Conceição. "É um treinador muito exigente, com aquela mentalidade bem portista, que treina duro e tudo passa por ganhar. É uma pessoa muito inteligente, que sabe tirar o melhor dos jogadores", disse.