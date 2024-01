Moreno assegura um Chaves "muito próximo" do jogo com o FC Porto em Famalicão

O treinador do Desportivo de Chaves disse este sábado que a equipa vai "transportar muita coisa" do último embate para a visita ao Famalicão, reforçando a confiança na qualidade do plantel para a 16.ª jornada da Liga Betclic.

O lanterna-vermelha do principal escalão do futebol português vai cumprir novo jogo fora de portas, frente ao Famalicão, sétimo classificado, depois de ter sido derrotado pelo FC Porto (1-0) no Estádio do Dragão.

Pese embora o desaire, o terceiro consecutivo, Moreno afiançou que a equipa irá "transportar muita coisa" que considera ter feito "bem" frente aos 'azuis e brancos' para o embate de domingo, em Famalicão, reforçando a necessidade de amealhar pontos.

"Esperamos um [Desportivo de] Chaves muito próximo daquilo que fez na última jornada no Estádio do Dragão, com a coragem e a organização que tivemos, a ter mais qualidade com bola, a transportar muita coisa [de] bem que fizemos na última jornada para o jogo de amanhã [domingo], e a perceber que não estamos a precisar nem queremos vitórias morais, queremos pontos", reiterou o técnico na antevisão à partida.

Do lado dos famalicenses, Moreno disse esperar um adversário "muito estável", com uma ideia de jogo "bem trabalhada", elogiando o treinador João Pedro Sousa.

"O Famalicão tem sido, nos últimos anos, uma equipa muito estável, com o treinador João Pedro [Sousa] a trabalhar, e é um clube que no final das épocas tem sempre ativos muito valorizados, parece-me que este ano será muito parecido. [Uma equipa] com uma ideia de jogo muito própria, também bem trabalhada por parte [do treinador], é este Famalicão que vamos encontrar", frisou.

Para este confronto, Moreno não poderá contar com seis jogadores: Guima, João Correia e Bruno Langa estão ao serviço das respetivas seleções, enquanto Habib Sylla e Ygor Nogueira continuam entregues ao departamento médico, dupla à qual se juntou hoje Rodrigo Moura, baixa de última hora devido a lesão.

Ainda assim, o técnico reforçou a confiança que tem no plantel que lidera, revelando que tem procurado motivar os jogadores para a reta final da primeira volta do campeonato, fazendo-os perceber "que não são inferiores a nenhuma equipa".

"Tenho passado esta mensagem aos nossos atletas: respeitar o adversário, mas a acreditar naquilo que fazemos, no que podemos fazer, a impedir as coisas fortes que o adversário também tem, mas a olharmos para nós e a acreditar cada vez mais naquilo que é o nosso trabalho diário e a qualidade individual em prol de um coletivo e é assim que nos vamos apresentar amanhã [domingo]", concluiu.

O Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado, com 10 pontos, visita o Famalicão, em sétimo, com 18, os mesmos do Farense, no domingo, às 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro da 16.ª jornada da Liga Betclic, arbitrado por Artur Soares Dias, da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.