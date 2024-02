Os horários da 23.ª jornada da Liga Betclic: Benfica e FC Porto jogam à mesma hora

A Liga divulgou esta quarta-feira os horários da 23.ª jornada da Liga Betclic, que terá início no sábado, dia 24 de fevereiro, com o duelo entre o E. Amadora e o Chaves. Sporting, Benfica e FC Porto jogam no domingo, sendo que as águias e os dragões têm os encontros com Portimonense e Gil Vicente marcados para a mesma hora (18h). Os leões vão medir forças com o Rio Ave, às 20h30.Sexta-feira, 23 FevereiroArouca - Famalicão, 20h15 – Sport TVSábado, 24 FevereiroFarense - Moreirense, 15h30 – Sport TVEstrela Amadora - Chaves, 18h00 – Sport TVV. Guimarães - Casa Pia, 20h30 – Sport TVDomingo, 25 FevereiroVizela - Estoril, 15h30 – Sport TVGil Vicente- FC Porto, 18h00 – Sport TVBenfica – Portimonense, 18h00 - BTVRio Ave - Sporting, 20h30 – Sport TVSegunda-feira, 26 FevereiroBoavista - Sp. Braga, 20h15 – Sport TV