Pancadaria entre adeptos: um ferido e um detido no Sp. Braga-Famalicão

A reta final da partida entre o Sp. Braga e o Famalicão ficou marcada por cenas de pancadaria entre alguns adeptos da equipa da casa na bancada poente do Estádio Municipal de Braga. Os desacatos, que ocorreram próximo do banco de suplentes dos bracarenses, obrigaram mesmo à ação da Polícia de Intervenção, depois da atuação da PSP não ter sido suficiente para serenar os ânimos.Dos confrontos resultaram um ferido, que teve de sair de maca e acabou por ser transportado de ambulância para o hospital, enquanto outro adepto foi detido. Momentos antes, também no relvado se registaram alguns desentendimentos entre elementos das duas equipas, com José Antunes, team manager do Sp. Braga, a receber mesmo ordem de expulsão.