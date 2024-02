Pedro Proença: «A Liga Portugal e o Futebol Profissional exigem respeito!»

Pedro Proença reagiu ao adiamento do Famalicão-Sporting e aos incidentes que ocorreram nas imediações do Estádio Municipal de Famalicão. Através de uma mensagem nas redes sociais, o presidente da Liga Portugal exigiu "respeito" e prometeu ir até às últimas "consequências"."A Liga Portugal e o Futebol Profissional exigem respeito! Iremos até às últimas consequências para apurar responsabilidades em relação aos incidentes e ao adiamento do jogo entre FC Famalicão e Sporting CP. A segurança dos nossos Adeptos e das nossas Famílias jamais será utilizada como arma de arremesso para as lutas de outros!", pode ler-se.