Pedro Proença e a violência no futebol: «Não podemos permitir que um nicho de gente crie este clima»

Pedro Proença garantiu numa entrevista ao jornal 'Expresso', que o tema da violência no desporto tem "um papel central" na agenda da Liga e que se não houver "verdadeira coragem de mexer neste tema", dificilmente as famílias voltarão aos estádios. O presidente da Liga foi questionado a propósito dos incidentes na Assembleia Geral do FC Porto e dos distúrbios causados pelos adeptos do Benfica em San Sebastian."Temos que perceber que quem vai a um espetáculo desportivo tem que estar absolutamente identificado. Isso acontece na Champions, nos Campeonatos do Mundo, nos Campeonatos da Europa. Porque se nós não tivermos a verdadeira coragem de mexer neste tema da violência, aquilo que nós não vamos conseguir, de certeza, é que as famílias voltem novamente aos estádios. Nós não podemos permitir que um pequenino nicho de gente, que se alimenta do futebol, possa criar este clima que divorcia as pessoas do futebol. Porque o futebol não é isto, 98% das pessoas que vai ao futebol vai para ver uma atividade de entretenimento que, por acaso, é o futebol, vai para ter uma boa experiência, para ir a um jogo onde cria emoções", explicou Proença.