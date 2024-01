Portimonense negoceia com o Estoril a transferência do médio Pavlic

O holandês Ivan Pavlic, de 22 anos, deverá trocar nas próximas horas o Estoril pelo Portimonense, decorrendo negociações entre as duas SAD, que limam questões ainda pendentes.Se a situação terminar com um entendimento, o holandês vai para Portimão a título definitivo e a custo zero mas os canarinhos vão ficar com uma percentagem do passe, ficando assim salvaguardados numa futura venda.O jogador, que também tem passaporte belga, cumpre a terceira época no futebol português: chegou em 2021/22 para representar a Académica e ingressou na campanha seguinte no Estoril.Ao serviço dos canarinhos Pavlic cumpriu oito jogos em representação da equipa principal, cinco dos quais na 1ª Liga.