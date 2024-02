PSP alerta para restrições junto ao Estádio D. Afonso Henriques para o V. Guimarães-Benfica

O Comando Distrital da PSP de Braga revelou, esta sexta-feira, que a realização do encontro entre o V. Guimarães e o Benfica, da 21.ª jornada da Liga (domingo, 20H30), vai implicar a adoção de restrições temporárias ao trânsito automóvel e pedonal como medida de segurança, nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques.No domingo, ao final da tarde, estarão limitadas ao trânsito as avenidas de Londres e de S. Gonçalo, a rua Sra. da Conceição, as alamedas Dr. Mariano Felgueiras e Dr. Alfredo Pimenta, assim como as ruas Teixeira de Pascoais, José Pinto Rodrigues e Espinhosa e a praceta Padre Luís Gonzaga Fonseca.O Comando Distrital da PSP de Braga dá conta que esta ação "será no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados".Uma vez que se trata de um jogo com risco elevado, a PSP recomenda aos adeptos que se desloquem para o Estádio D. Afonso Henriques com a devida antecedência. Ao mesmo tempo, aconselha que evitem levar objetos de valor e evitar a guarda de objetos dentro dos veículos e insta a que "não adotem comportamentos geradores de violência" e a "colaborar e acatar as indicações dos ARD’s e as ordens das forças policiais, para melhor conforto e segurança de todos".