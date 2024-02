PSP garante a Record que "todos os adeptos com bilhete" entraram no Estrela-Benfica

O comando metropolitano da PSP de Lisboa garantiu, a, que todos os adeptos com bilhete entraram no Estádio José Gomes para ver o jogo entre Estrela da Amadora e Benfica, na segunda-feira.Esta versão contraria os relatos de vários adeptos dos encarnados, que revelaram ter sido impedidos de assistir ao encontro, como, por exemplo, Tiago Cunha contou ao nosso jornal, numa conversa divulgada na quarta-feira."Fui eu e um colega. Chegámos, mais ou menos, quando o jogo já ia nos 15 minutos. Ele entrou para a porta 1, para a Central. A mim mandaram-me entrar na porta 2, que era a zona da claque do Benfica. Quando dou a volta ao estádio, chego e deparo-me com a polícia de intervenção a chegar àquele local, a dizer que não entrava mais ninguém. Os adeptos perguntaram porquê e a resposta foi que já tinha entrado pessoal sem bilhete. Isso gerou alguma revolta, toda a gente começou a tentar perceber se ainda daria para entrar e disseram-nos logo que não entrava mais ninguém. E a justificação foi essa, que já tinha entrado pessoal sem bilhete", narrou.Este foi apenas um de muitos benfiquistas indignados, sendo que o Movimento Servir o Benfica também tinha lamentado o sucedido, alegando que ao presidente da Liga, Pedro Proença, "tudo interessa menos a defesa dos adeptos."De resto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ainda aguarda um esclarecimento por parte do Estrela da Amadora, tal como foi publicado no mapa de castigos.