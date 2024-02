Quarenta e quatro polícias de elite que faltaram ao Benfica-Gil Vicente têm de apresentar baixas médicas

Os 44 elementos do Corpo de Intervenção (CI) da PSP que avançaram com baixas médicas para faltarem ao policiamento do Benfica-Gil Vicente da 1.ª Liga de Futebol, disputado a 4 de fevereiro no Estádio da Luz, em Lisboa, estão a ser intimados pela respetiva hierarquia para apresentar os documentos que comprovem as doenças que na altura alegaram, avança o 'Correio da Manhã'