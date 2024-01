Roger Schmidt presente no Fórum de Treinadores no Porto

Já arrancou o V Fórum de Treinadores da Liga Portugal. O evento, organizado na Alfândega do Porto, juntou os treinadores dos campeonatos profissionais e entre eles está Roger Schmidt, técnico do Benfica.





Sérgio Conceição e Rúben Amorim, líderes de FC Porto e Sporting, respetivamente, estão ausentes, mas os dois emblemas estão representados no certame.Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, também faz parte do lote de figuras que marcaram presença no evento.