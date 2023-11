Rui Vitória vê "luta muito aguerrida" no campeonato e elogia: «Vejo o Sporting forte»

Quem merece muitos elogios da parte de Rui Vitória é Salah, 'seu' jogador na seleção do Egito: "É um prazer enorme [treiná-lo], é um jogador de uma grandeza... É grande dentro e fora de campo, tem uma sensibilidade muito grande para o trabalho de equipa, sempre disponível para ajudar os colegas, com uma simplicidade muito grande. Se já gostava dele antes como jogador, ainda gosto mais agora porque o conheço de uma forma diferente, temos uma relação muito boa. Costumo dizer que os jogadores de futebol têm de ser top dentro e fora de campo e ele é", concluiu.

Atualmente a orientar a seleção do Egito - somou ontem mais uma vitória para o apuramento para o Mundial'26, desta feita frente à Serra Leoa (2-0) -, Rui Vitória continua a seguir com atenção o que se passa no campeonato português."O campeonato português está muito interessante, com diferenças face ao ano passapo. Vejo o Sporting forte... Vai ser uma luta muito aguerrida até ao final por essas três, quatro equipas. Tenho visto equipas a jogar com qualidade, com imenso potencial, chamam mais a atenção do que em anos anteriores, jogadores com potencial. O futebol português está a fazer um caminho bom", afirmou esta segunda-feira à Sport TV+.